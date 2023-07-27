Ілон Маск забрав собі імʼя користувача @x у Twitter. І не заплатив за це
- Автор:
- Ліза Бровко
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Власник Twitter Ілон Маск під час ребрендингу соцмережі на Х забрав собі імʼя користувача @x, не заплативши власнику за це.
Про це пише TechCrunch.
Фотограф із Сан-Франциско Джин Ікс Хван працював під нікнеймом @x з 2007 року. Він підтвердив, що компанія, тепер відома як X, заволоділа його обліковим записом без попередження чи фінансової компенсації, сказавши йому, що нікнейм є власністю X.
Чоловік додав, що був готовий подумати про продаж свого нікнейма, але натомість отримав електронний лист із текстом, що @x переходить до компанії. Натомість йому запропонували обрати якість товари від X чи прийти на екскурсію до штаб-квартири X.
Компанія перевела обліковий запис Хвана на новий обліковий запис: «@x12345678998765».
Однобуквені нікнейми здебільшого були створені в перші місяці існування сайту до того, як більшість людей почули про Twitter. Через це компанії купують їх за немалі гроші. Наприклад, користувач під ніком @n сказав, що йому запропонували $50 тисяч за його обліковий запис.
- 24 липня соцмережа Twitter офіційно змінила логотип з синьої пташки на чорно-білу літеру X.
- На початку червня стало відомо, що Ілон Маск розглядає варіант перейменувати Twitter на X. Це має стати частиною ребрендингу платформи, яка пропонуватиме більш широкі можливості для користувачів.
- Зовнішній інвестор Twitter компанія Fidelity повідомила, що платформа втратила дві третини своєї вартості після купівлі Ілоном Маском, а сам мільярдер 17 липня зауважив, що грошовий потік компанії залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження.