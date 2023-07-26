Суд не продовжив запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову у справі заводу «Краян»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Вищий антикорупційний суд не поклав повторно обовʼязок носити електронний браслет на міського голову Одеси Геннадія Труханова у справі про завод «Краян».
Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 26 липня.
Це рішення суду є остаточним та оскарженню не підлягає.
Отже, відтепер Труханов може:
- відлучатися за межі території України без дозволу суду — закордонні паспорти йому вже повернули;
- змінювати своє місце проживання та роботи;
- спілкуватися зі свідками у справі.
4 травня Вищий антикорупційний суд вирішив арештувати Труханова з альтернативою застави у 13,42 мільйона гривень. Заставу за Труханова внесли, а на нього поклали обовʼязки, зокрема носити електронний браслет. 16 червня прокурори попросили суд продовжити термін обовʼязків Труханова, однак суд так і не встиг розглянути це клопотання у відповідний термін. Результат — строк дії обовʼязків Труханова сплив 5 липня.
- У вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю заводу «Краян» за 185 мільйонів гривень у приватної компанії. Перед цим ця компанія купила цю будівлю за 11,5 мільйона гривень. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала переказати фіктивній компанії. Загалом у справі 12 фігурантів. Сума збитків — 92,6 мільйона гривень.
- 25 червня 2019 року прокурор попросив для Труханова покарання у вигляді 12 років тюремного увʼязнення, для інших обвинувачених — від семи до 11 років.
- 9 липня 2019 року Одеський суд виправдав Труханова у «справі «Краяна», однак у лютому 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала це виправдальне рішення. Справу передали на розгляд Вищому антикорупційному суду.