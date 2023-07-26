СБУ оголосила підозру ексмитрополиту УПЦ МП із Сумщини за вихваляння окупантів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому митрополиту Роменської єпархії УПЦ МП Олексію Масленнікову за виправдовування вторгнення рф в Україну (ч. 1 ст. 436-2 ККУ).
Про це пише пресслужба.
Митрополит виїхав до росії після початку повномасштабної війни. За даними слідства, у вересні 2022 року він взяв участь у богослужінні в монастирі Свердловської області рф, де разом із представниками Російської православної церкви благословляв російських окупантів.
У СБУ додають, що в ході літургії Масленніков вихваляв рішення путіна провести мобілізацію в рф.
Підозрюваного оголосили в розшук.
Наприкінці 2022 року РНБО застосувала персональні санкції до Масленнікова — указом президента його позбавили громадянства України.
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