Молдова скорочує кількість російських дипломатів у країні. Причини
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / Konstantin T
Уряд Молдови вирішив скоротити кількість дипломатів російського посольства. Це сталося на тлі журналістського розслідування про те, що розвідка рф стежить за молдовською владою через антени посольства.
Про це пише Jurnal TV.
Молдова висилає 18 дипломатів і 27 працівників техперсоналу посольства росії в Кишиневі. Там залишаться 10 дипломатів і 15 співробітників технічного персоналу.
Міністр закордонних справ Ніку Попеску заявив, що рішення покликане «створити ситуацію, щоб було менше людей, які діють для дестабілізації ситуації в Республіці Молдова».
Також він додав, що Молдова протягом багатьох років була «обʼєктом певних ворожих дій та політики з боку росії». І частина цих дій ішла через російське посольство.
- 20 лютого 2023 року Володимир Зеленський в інтервʼю Die Welt заявив, що росія планує змінити владу в Молдові, про це він попередив президента країни Майю Санду. Молдова і росія не мають спільного кордону, тож Зеленський припустив, що росіяни можуть використати аеропорт у Кишиневі для перекидання своїх військових. Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив заяву Зеленського.
- Сполучені Штати вважають, що люди, повʼязані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові, щоб повалити владу і встановити проросійський уряд.
- У травні ЄС запровадив санкції проти людей, які причетні до дестабілізації Молдови.