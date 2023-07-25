ООН: Обстріл колонії з українськими військовополоненими в Оленівці вели не з HIMARS

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За рік після трагедії в Оленівці, де від обстрілу колонії загинули щонайменше 50 українських військовополонених, ООН визнала, що вибухи спричинили не ракети HIMARS.

Про це заявив голова Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Відомство так і не отримало доступу до тимчасово окупованої росіянами Оленівки на Донеччині, тому точні обставини трагедії ще невідомі. Однак представники ООН провели «численні інтервʼю з тими, хто пережив інцидент в Оленівці», і зібрали наявну інформацію.

Завдяки цьому Управління зробило висновок, що «інцидент не був спричинений ракетою HIMARS».