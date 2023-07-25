ООН: Обстріл колонії з українськими військовополоненими в Оленівці вели не з HIMARS
- Автор:
- Ліза Бровко
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За рік після трагедії в Оленівці, де від обстрілу колонії загинули щонайменше 50 українських військовополонених, ООН визнала, що вибухи спричинили не ракети HIMARS.
Про це заявив голова Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк.
Відомство так і не отримало доступу до тимчасово окупованої росіянами Оленівки на Донеччині, тому точні обставини трагедії ще невідомі. Однак представники ООН провели «численні інтервʼю з тими, хто пережив інцидент в Оленівці», і зібрали наявну інформацію.
Завдяки цьому Управління зробило висновок, що «інцидент не був спричинений ракетою HIMARS».
- Уночі 29 липня 2022 року в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення. Попередньо, росіяни вдарили з термобаричної зброї.
- 5 січня 2023 року генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вирішив розформувати місію, оскільки представники ООН так і не змогли потрапити до Оленівки. Це розкритикував український омбудсман Дмитро Лубінець — він назвав позицію ООН «посередницько-нейтральною».