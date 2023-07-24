ДБР затримало колишнього одеського військкома Борисова

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Державне бюро розслідувань разом із Офісом генерального прокурора затримали колишнього керівника Одеського регіонального центру комплектування Євгена Борисова. Він переховувався в Києві.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Після того як Борисову оголосили підозру в незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від військової служби (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 ККУ), він намагався втекти від слідства: змінював номери телефонів, автомобілів, місцерозташування. Його шукали два дні.

Співробітники ДБР проситимуть суд, щоб Євгена Борисова залишили під вартою без можливості внесення застави.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.