ДБР затримало колишнього одеського військкома Борисова
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Державне бюро розслідувань разом із Офісом генерального прокурора затримали колишнього керівника Одеського регіонального центру комплектування Євгена Борисова. Він переховувався в Києві.
Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.
Після того як Борисову оголосили підозру в незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від військової служби (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 ККУ), він намагався втекти від слідства: змінював номери телефонів, автомобілів, місцерозташування. Його шукали два дні.
Співробітники ДБР проситимуть суд, щоб Євгена Борисова залишили під вартою без можливості внесення застави.
Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.
- 22 червня видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сімʼя начальника ТЦК (територіальний центр комплектування) Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. Наприклад, на матір Борисова там записані вілла за понад $3 мільйони та Мерседес В класу 2022 року випуску ціною від $100 тисяч, на дружину — офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, на тещу — позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. За час повномасштабної війни в родині Євгена Борисова зʼявилося ще третє авто, тож сукупна вартість його автопарку становить приблизно $500 тисяч. Загальна вартість майна Борисова — €4,5 мільйона. Після цього у Верховній Раді ініціювали перевірку всіх ТЦК.
- 23 червня президент Зеленський доручив головнокомандувачу Валерію Залужному негайно звільнити Євгена Борисова з посади, а також створити комісію, яка разом із правоохоронцями та Національним агентством з питань запобігання корупції перевірить усіх військкомів у всіх регіонах країни.
- 28 червня стало відомо, що одеського військкома звільнили з посади за рішенням Ставки, а його обовʼязки тимчасово виконує заступник.
- Національне агентство з питань запобігання корупції дійшло висновку, що Євген Борисов незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень.