Сили оборони просунулися на півдні України й на Бахмутському напрямку
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
На південному фронті українські військові звільнили понад 12 квадратних кілометрів території протягом тижня. Вони продовжують вести наступальну операцію у бік Мелітополя та Бердянська.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Тим часом на Бахмутському напрямку за тиждень Сили оборони звільнили близько 4 квадратних кілометрів. Ключові бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.
Загалом на півдні України бійці відвоювали більше ніж 192 квадратних кілометри територій, а під Бахмутом — близько 35 квадратних кілометрів.
- Український контрнаступ триває. Станом на початок липня Сили оборони звільнили вже вісім населених пунктів на півдні: Рівнопіль, Пʼятихатки, Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Макарівку й Благодатне, а також зайняли кілька позицій під Красногорівкою Донецької області, які були під окупацією з 2014 року. Станом на 3 липня на півдні звільнена площа становила 158,4 км кв.
- 24 червня Міністерство оборони офіційно повідомило про початок наступу на сході на кількох напрямках одночасно — у напрямку Оріхово-Василівки, Бахмуту, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки.