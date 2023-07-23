Генсек Альянсу на запит Києва скликає Раду «Україна — НАТО»
- Автор:
- Ліза Бровко
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На запит президента Володимира Зеленського генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання Ради Україна — НАТО через припинення росією «зернової угоди».
Про це пише агенція dpa і передає DW.
Речниця НАТО Оана Лунгеску зазначила, що сторони зустрінуться на рівні послів для «консультацій щодо останніх подій та обговорення транспортування українського зерна через Чорне море».
Напередодні Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з проханням невідкладно скликати Раду Україна — НАТО через агресивні кроки росії в Чорному морі.
- 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали.
- 19 липня Міністерство оборони росії заявило, що від 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядати як «потенційних перевізників вантажів військового призначення».
- Із 21 липня всі судна, які прямують до російських або окупованих портів, Україна розглядає як цілі. У Міноборони України попередили, що ці судна вважатимуть такими, що «перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками». Водночас МЗС України просить партнерів виступити гарантами безпечного судноплавства в Чорному морі.