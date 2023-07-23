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Нічна атака на Одесу. Сили ППО збили девʼять повітряних цілей

Автор:
Ліза Бровко
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Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Російські окупанти атакували Одесу ракетами вночі 23 липня. Сили протиповітряної оборони знищили 9 із 19 повітряних цілей над Одещиною.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українські захисники ліквідували чотири крилаті ракети «Калібр» і пʼять крилатих ракет «Іскандер-К».

Загалом росіяни запустили 19 ракет різних типів:

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

За цю та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 15 авіаційних ударів по обʼєктах, місцях зосередження техніки та особового складу окупантів.