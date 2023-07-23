Нічна атака на Одесу. Сили ППО збили девʼять повітряних цілей
- Автор:
- Ліза Бровко
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Telegram / Повітряні Сили ЗС України
Російські окупанти атакували Одесу ракетами вночі 23 липня. Сили протиповітряної оборони знищили 9 із 19 повітряних цілей над Одещиною.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Українські захисники ліквідували чотири крилаті ракети «Калібр» і пʼять крилатих ракет «Іскандер-К».
Загалом росіяни запустили 19 ракет різних типів:
- пʼять крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (запустили з Криму);
- три крилаті ракети повітряного базування Х-22 — пуски були з літаків Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;
- чотири крилаті ракети морського базування «Калібр», імовірно, запустили з підводного човна з акваторії Чорного моря;
- пʼять крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (запустили з Криму);
- дві балістичні ракети «Іскандер-М» (запустили з Криму).
За цю та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 15 авіаційних ударів по обʼєктах, місцях зосередження техніки та особового складу окупантів.
- Під час російської атаки на Одесу 23 липня загинула одна людина, ще 19 постраждали. Росіяни зруйнували шість житлових будинків, серед яких і багатоквартирні, пошкодили дві памʼятки архітектури й храм — Спасо-Преображенський кафедральний собор.
- 21 липня російські військові ракетами атакували обʼєкт інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області.
- Уночі 21 липня росіяни вдарили «Калібрами» по Одещині та влучили в агропідприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку, зерносховища.
- Уночі 20 липня російські війська вдарили по Одесі. Руйнувань зазнали адмінбудівля, кілька житлових будинків, приміщення генерального консульства Китаю. Загинула одна людина, пʼятеро людей постраждали.