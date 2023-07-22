Одеському ексвоєнкому Євгену Борисову повідомили про підозру. Вирішується питання розшуку
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Одеському ексвоєнкому Євгену Борисову повідомили про підозру за трьома статтями — незаконне збагачення (ст. 368-5 КК), самовільне залишення місця служби (ч. 5 ст. 407 КК) та ухиляння від служби (ч. 4 ст. 409 КК). Тепер йому загрожує до десяти років ув’язнення.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, родина Борисова під час воєнного стану купила віллу в Іспанії та авто преміумкласу на загальну суму 151 мільйон гривень, про що першими дізналися журналісти. У грудні минулого року Борисов понад два тижні не з’являвся на службі після лікування в шпиталі, а потім наприкінці грудня незаконно виїхав на місяць за кордон. За цей час він відвідав Молдову, Туреччину, Сейшельські острови та Іспанію.
Наразі вирішується питання про розшук Борисова й обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- 22 червня видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сімʼя начальника ТЦК (територіальний центр комплектування) Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість і автомобілі на мільйони доларів. Наприклад, на матір Борисова там записані вілла за понад $3 мільйони та Мерседес В класу 2022 року випуску за ціною від $100 тисяч, на дружину — офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, на тещу — позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. Загальна вартість майна Борисова — €4,5 мільйона. Після цього у Верховній Раді ініціювали перевірку всіх ТЦК.
- 23 червня президент Зеленський доручив головнокомандувачу Валерію Залужному негайно звільнити Євгена Борисова з посади, а також створити комісію, яка разом із правоохоронцями та Національним агентством з питань запобігання корупції перевірить усіх воєнкомів у всіх регіонах країни.
- 28 червня стало відомо, що одеського воєнкома звільнили з посади за рішенням Ставки, а його обовʼязки тимчасово виконує заступник.
- 19 липня у НАЗК повідомили, що Борисов незаконно привласнив 188 мільйонів гривень.