Одеському ексвоєнкому Євгену Борисову повідомили про підозру. Вирішується питання розшуку

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Одеському ексвоєнкому Євгену Борисову повідомили про підозру за трьома статтями — незаконне збагачення (ст. 368-5 КК), самовільне залишення місця служби (ч. 5 ст. 407 КК) та ухиляння від служби (ч. 4 ст. 409 КК). Тепер йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, родина Борисова під час воєнного стану купила віллу в Іспанії та авто преміумкласу на загальну суму 151 мільйон гривень, про що першими дізналися журналісти. У грудні минулого року Борисов понад два тижні не з’являвся на службі після лікування в шпиталі, а потім наприкінці грудня незаконно виїхав на місяць за кордон. За цей час він відвідав Молдову, Туреччину, Сейшельські острови та Іспанію.

Наразі вирішується питання про розшук Борисова й обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.