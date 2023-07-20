Politico: Західні партнери сконцентруються не на поставках, а на ремонті відправленої Україні військової техніки

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AP

Фокус західних партнерів суттєво змістився на ремонт і підтримку зброї, переданої Україні. Вони усвідомлюють, що війна може тривати місяцями й роками.

Про це сказав Politico представник Пентагону Вільям Лаплант.

За 17 місяців війни Україна накопичила приголомшливий і різноманітний арсенал техніки, яку потрібно ремонтувати. Підтримка в робочому стані військового обладнання, переданого українцям, є однією з основних функцій робочої групи з 22 країн, якою керує Лаплант. Її очолюють США, Польща і Велика Британія.

Група регулярно зустрічається з українськими військовими та питає про їхні потреби. За словами представника Пентагону, Україні вже допомогли створити службу підтримки постачання, яка курирує понад чотири тисячі ліній поставок запчастин для західного обладнання, переданого українській армії.

«Ми стежимо за тим, щоб українці мали все необхідне. І якщо запчастини потрібно поставити з країни на інший кінець світу, ми забезпечуємо доставку. Таким чином, зараз більшість роботи припадає на підтримку працездатності», — сказав Вільям Лаплант.

США також переклали українською мовою понад 700 технічних інструкцій для західної зброї та звернулися до оборонних фірм по всьому світу, щоб забезпечити пакети технічних даних для цих систем.