ВАКС не розглянув клопотання прокурора САП щодо мера Одеси Труханова — з нього знімуть електронний браслет

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Суд не продовжив строки обовʼязків, покладених на міського голову Одеси Геннадія Труханова.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Колегія суддів ВАКС не розглянула клопотання прокурора САП про продовження обовʼязків, покладених на обвинуваченого у справі одеського «Краяну» мера Одеси.

ВАКС дозволив арештувати Геннадія Труханова із правом внесення застави у 13 мільйонів гривень у справі щодо заводу «Краян». За версією слідства, у 2016 році Одеська міськрада купила будівлю збанкрутілого заводу «Краян» за завищеною ціною, а різницю спробувала вивести через фіктивне підприємство. НАБУ вважає Труханова організатором корупційної схеми, який привласнив понад 90 мільйонів гривень.

У подальшому депутат фракції «Довіряй ділам» Дмитро Танцюра вніс заставу за Геннадія Труханова. На мера Одеси надягли електронний браслет.

16 червня прокурор САП звернувся до ВАКС із клопотанням про продовження строків обовʼязків. Проте суд так і не встиг розглянути це клопотання у відповідні строки. Строк дії обовʼязків у Труханова сплив 5 липня 2023 року.

Наразі вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про повторне накладення процесуальних обовʼязків на одеського мера. Наступне засідання у справі призначили на 26 липня.