Європарламент закликав видати міжнародний ордер на арешт Олександра Лукашенка
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Європарламентарі закликали Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Про це повідомили у пресслужбі Європейського парламенту.
Комітет із закордонних справ 18 липня ухвалив новий звіт про відносини ЄС з Білоруссю 49 голосами за. Три євродепутати проголосували проти, два — утрималися.
У цьому звіті євродепутати засудили репресії та порушення прав людини в Білорусі. Наразі у країні за ґратами перебувають майже 1 500 політичних вʼязнів, зокрема адвокати, громадські діячі, журналісти й правозахисники. Понад 300 тисяч білорусів покинули країну через репресії з боку влади.
Депутати Європарламенту також визнали політичне, економічне, військове та культурне підпорядкування Білорусі Москві, що робить країну де-факто державою-сателітом, яка також приймає тактичну ядерну зброю під російським командуванням. Парламентарі закликали ЄС не визнавати жодних угод, укладених режимом Лукашенка та росією.
У звіті також йдеться, що нещодавнє прибуття бойовиків «ПВК Вагнера» до Білорусі створює нові потенційні ризики безпеці для України та Євросоюзу — європарламентарі вимагають ЄС визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією. У Європарламенті також закликали посилити санкції ЄС проти Мінська.
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