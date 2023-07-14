ДПСУ: Росія вивела майже всіх своїх військових із Білорусі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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З території Білорусі вивели майже всіх російських військових, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Ще недавно там фіксували приблизно 2 тисячі військових рф.
Але російські солдати можуть знову зʼявитися на території Білорусі в рамках чергової ротації, адже росія продовжує використовувати республіку як полігон для навчань.
Також Демченко зазначив, що наразі ДПСУ не спостерігає організованої передислокації до Білорусі російських найманців із приватних військових компаній, таких як «ПВК Вагнера».
Проте в Міноборони Білорусі заявили, що бійці «ПВК Вагнера» вже інструктують білоруських військових. Відомство показало відео з полігона, де журналістка і військові хвалять досвід «вагнерівців». Тренування відбуваються поблизу міста Осиповичі, де для «вагнерівців» облаштували табір.
- Після невдалого заколоту 23—24 червня власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин, найімовірніше, потрапив до Білорусі, про що домовлялись Лукашенко і путін. Бійцям «ПВК Вагнера» офіційно запропонували три варіанти: їхати до Білорусі, де їм вже, можливо, готують табір, йти додому або підписувати контракт із Міноборони.
- The Wall Street Journal писала, що російська влада вирішила контролювати діяльність «ПВК Вагнера» і за кордоном. Кремль оголосив владі Сирії, ЦАР і Малі, що взяв найманців під свій контроль.
- 29 червня очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що «ПВК Вагнера» більше не воюватиме в Україні, проте ЗМІ на супутникових знімках помітили будівництво польового табору в білоруському селі Цель під Осиповичами.