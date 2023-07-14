У США почали розслідування щодо розробника штучного інтелекту OpenAI

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Федеральна торгова комісія США (FTC) почала розслідування щодо розробника штучного інтелекту OpenAI. Компанія могла порушити закони про захист прав споживачів.

Про це пише Reuters.

Комісія перевіряє, чи завдав ШІ репутаційної шкоди користувачам.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що остання версія ChatGPT була побудована на основі багаторічних досліджень безпеки, а системи розроблені для вивчення світу, а не приватних осіб.

«Звичайно, ми будемо працювати з FTC», — сказав він.