Держави Північної Європи долучаться до гарантій безпеки для України

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Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція долучаться до декларації країн «Великої сімки» (G7) про гарантії безпеки для України. Вони готові сприяти довгостроковій безпеці.

Про це йдеться в їхній спільній заяві.

У ній зазначено, що враховуючи широкий спектр потреб України — від військової техніки до навчання військових та підтримки стійкості, країни Північної Європи будуть «розвивати рамки зобовʼязань і домовленостей».

Пʼятірка північноєвропейських держав разом із G7 сприятимуть безпеці України, стримуватимуть майбутню російську агресію, зміцнюватимуть економічну стабільність і стійкість та надаватимуть технічну й фінансову підтримку.