EFE: Байден виступив за спрощену процедуру вступу України до НАТО. Він за скасування ПДЧ
- Автор:
- Ліза Бровко
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Gage Skidmore / Flickr
Президент США Джо Байден виступив за спрощену процедуру вступу України до НАТО, тобто за скасування плану дій щодо членства (ПДЧ).
Про це пише іспанське видання EFE з посиланням на високопоставленого американського чиновника.
Скасування ПДЧ для України означає, що українському уряду не доведеться виконувати багаторічну програму умов, аби продемонструвати, що країна виконала необхідні реформи у сфері оборони, економіки та політики.
План дій щодо членства (ПДЧ) — це програма НАТО, до якої приймають країни-кандидати на вступ. Її схвалили в 1999 році, відтоді через неї пройшли 11 країн Європи. Але торік Альянс запросив Фінляндію та Швецію до НАТО без ПДЧ — тому Україна теж наполягала на тому, щоб обійти цю програму.
- Напередодні голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що союзники по НАТО після перемовин вирішили усунути ПДЧ зі шляху України до Альянсу.
- CNN раніше повідомляв, що Байден та його команда ведуть важливу розмову з іншими членами НАТО про те, як і коли Україна зможе приєднатися. 16 червня канал CNN із посиланням на джерело повідомив, що Байден не проти усунути одну з перешкод для вступу України до НАТО. Наприклад, він був би готовий відмовитися від Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України — це «програма консультацій, допомоги та практичної підтримки з урахуванням індивідуальних потреб країн, які бажають вступити в Альянс». Це процес, який інші країни повинні були зробити для вступу до НАТО.
- Водночас Джо Байден заявив, що Україна не готова до членства в НАТО. Війна має закінчитися, перш ніж Альянс зможе розглянути питання включення України до своїх лав. Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на саміті Альянс ухвалить три ключові рішення щодо України.
- Саміт НАТО проходить у Вільнюсі 11—12 липня. Там президенти Байден і Зеленський планують поговорити віч-на-віч.