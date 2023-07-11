EFE: Байден виступив за спрощену процедуру вступу України до НАТО. Він за скасування ПДЧ

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Президент США Джо Байден виступив за спрощену процедуру вступу України до НАТО, тобто за скасування плану дій щодо членства (ПДЧ).

Про це пише іспанське видання EFE з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Скасування ПДЧ для України означає, що українському уряду не доведеться виконувати багаторічну програму умов, аби продемонструвати, що країна виконала необхідні реформи у сфері оборони, економіки та політики.

План дій щодо членства (ПДЧ) — це програма НАТО, до якої приймають країни-кандидати на вступ. Її схвалили в 1999 році, відтоді через неї пройшли 11 країн Європи. Але торік Альянс запросив Фінляндію та Швецію до НАТО без ПДЧ — тому Україна теж наполягала на тому, щоб обійти цю програму.