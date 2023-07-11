Президент США Байден погодився з формулюванням союзників щодо вступу України в НАТО

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Президент США Джо Байден погоджується із запропонованим союзниками формулюванням щодо майбутнього приєднання України до НАТО.

Про це пише CNN, зазначаючи, що згода американського президента зʼявилася за кілька хвилин після заяви президента Володимира Зеленського про його незадоволення відсутністю конкретики щодо членства України в Альянсі.