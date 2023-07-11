Мер Києва: Підготовка до зими триває, але їй заважають «безкінечні обшуки» на комунальних підприємствах
- Автор:
- Ліза Бровко
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Дмитро Вага / «Бабель»
У Києві продовжують відновлювати критичну інфраструктуру і готуватися до зими.
Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в інтервʼю «Бабелю».
На переважній більшості тепломереж уже провели гідравлічні випробування, а також замінили найбільш аварійні ділянки мереж.
Проте, за словами мера, одна з головних проблем — «команда «фас» для правохоронців», тобто «безкінечні обшуки» на всіх комунальних підприємствах, які зупиняють роботу комунальників і підривають систему управління містом.
«За надуманими причинами під домашнім арештом і керівник департаменту ЖКГ, який відповідає за підготовку до опалювального сезону. Тобто зараз вибивають керівників департаментів і підприємств критичної інфраструктури столиці. Це реально загрозлива ситуація для життєзабезпечення міста», — заявив Кличко.
Він вважає, що команда «фас» іде від центральної влади, яка нібито хоче зробити «зробити медійний фон, що в місті все погано».
Водночас Віталій Кличко сказав, що вдячний за роботу правоохоронцям, коли підтверджуються факти корупції, і він готовий сприяти розслідуванням.
«Але якщо починаються маніпуляції, щоб облити брудом, а потім ці справи лопаються в судах як мильна бульбашка, то це — намагання дискредитації міської влади», — зазначив мер.
- 23 червня директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко отримав підозру в розтраті бюджетних коштів — мільйона гривень — на ремонті тротуару.
- 20 червня Київська міська прокуратура повідомила про підозру директору департаменту КМДА з питань муніципальної безпеки Роману Ткачуку, 22 червня він отримав другу підозру. Перша справа стосується закритих укриттів у Києві, друга — розтрати 1,8 мільйона бюджетних коштів. Ткачук перебуває під домашнім арештом.
- Після того як Роман Ткачук отримав підозру, мер Києва Віталій Кличко заявив про політичний тиск на столичну владу і на нього особисто. Він натякає, що це спланована акція центральної влади.