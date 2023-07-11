Мер Києва: Підготовка до зими триває, але їй заважають «безкінечні обшуки» на комунальних підприємствах

Новини

Дмитро Вага / «Бабель»

У Києві продовжують відновлювати критичну інфраструктуру і готуватися до зими.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в інтервʼю «Бабелю».

На переважній більшості тепломереж уже провели гідравлічні випробування, а також замінили найбільш аварійні ділянки мереж.

Проте, за словами мера, одна з головних проблем — «команда «фас» для правохоронців», тобто «безкінечні обшуки» на всіх комунальних підприємствах, які зупиняють роботу комунальників і підривають систему управління містом.

«За надуманими причинами під домашнім арештом і керівник департаменту ЖКГ, який відповідає за підготовку до опалювального сезону. Тобто зараз вибивають керівників департаментів і підприємств критичної інфраструктури столиці. Це реально загрозлива ситуація для життєзабезпечення міста», — заявив Кличко.

Він вважає, що команда «фас» іде від центральної влади, яка нібито хоче зробити «зробити медійний фон, що в місті все погано».

Водночас Віталій Кличко сказав, що вдячний за роботу правоохоронцям, коли підтверджуються факти корупції, і він готовий сприяти розслідуванням.

«Але якщо починаються маніпуляції, щоб облити брудом, а потім ці справи лопаються в судах як мильна бульбашка, то це — намагання дискредитації міської влади», — зазначив мер.