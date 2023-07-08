Спортсменів із росії та Білорусі допустили до Азійських ігор — 2023. Вони можуть отримати кваліфікацію на Олімпіаду
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Приблизно 500 спортсменів із росії та Білорусі допустили до участі в Азійських іграх — 2023, які проходитимуть з 23 вересня по 8 жовтня в Ханчжоу (Китай).
Про це пише профільне видання про олімпійський спорт Inside The Games.
Рішення про участь росіян та білорусів ухвалили на засіданні генеральної асамблеї Олімпійського комітету Азії, який проводить Азійські ігри. Спортсмени з росії та Білорусі змагатимуться в нейтральному статусі, без національної символіки, а їхніх результатів не враховуватимуть у медальному заліку.
Проте виступ на цьому турнірі дозволить російським і білоруським спортсменам показати необхідні кваліфікаційні результати, щоб мати можливість потрапити на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року.
- Міжнародний олімпійський комітет ще не ухвалив остаточного рішення, чи будуть представники росії та Білорусі допущені на Олімпійські ігри. Проти допуску росіян і білорусів через війну в Україні виступають понад 35 країн. У січні 2023 року МОК рекомендував дозволити їм брати участь в Олімпіаді, але отримав жорстку критику.
- Остаточне рішення про участь росіян і білорусів в Олімпіаді в Парижі мають ухвалити керівні органи 31 виду спорту, включених до програми.
- Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) не допустила російську збірну до кваліфікації на Олімпійські ігри 2024 року. Заборону на участь у турнірах для росіян і білорусів продовжила і Світова федерація бадмінтону.