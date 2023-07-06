Зеленський розкритикував болгарського президента за проросійську позицію щодо війни

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Президент України Володимир Зеленський критикував болгарського президента Румена Радева за проросійську позицію щодо війни в Україні.

За даними Politico, Радев під час зустрічі заявив, що «воєнного рішення не існує, а зброя нічого не вирішить».

«Не дай Боже, щоб з вами сталася якась трагедія і ви б опинилися на моєму місці. А якщо люди зі спільними цінностями не допоможуть, що робитимете ви? Ви би сказали: Путін, будь ласка, захопи територію Болгарії?» — сказав український президент.

Президент також розкритикував болгарського колегу за те, що той назвав вторгнення Москви «конфліктом» а не війною.

Зеленський відкинув пропозиції Радева про дипломатичне врегулювання війни і наголосив, що Кремль розпочав «війну на знищення українців, а не інших держав», і додав, що уряд Софії, який суперечить Радеву, вчинив правильно, надавши Силам оборони зброю.

«Яка б у вашої армії не була ситуація з боєприпасами, цього буде недостатньо, щоб воювати з рф. У вас непогана армія, у вас добрі люди, але цього недостатньо, щоб воювати проти 160 мільйонів людей. Ось чому добре давати [зброю], щоб [ми] могли захистити [себе], і війна не прийшла до вас», — сказав Зеленський.

«Україна і НАТО повинні мати спільні цінності. Інакше й не може бути. Ви не можете підтримувати росію та підтримувати балансуючу позицію, тому що росія хоче зруйнувати НАТО, хоче зруйнувати Європу та Європейський Союз; це їхня мета. Ви мене розумієте?» — запитав Зеленський.

Зрештою глава Болгарії заявив, що має пропозицію, але перш ніж продовжити бесіду з українським президентом, попросив забрати телекамери.

Володимир Зеленський 6 липня перебував із візитом у Софії — столиці Болгарії. Він провів переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим і президентом Руменом Радевим.

Допомога від Болгарії

У жовтні 2022 року видання EurActiv писало, що Болгарія є одним із найбільших непублічних постачальників зброї Україні. У січні 2023 року німецьке видання Die Welt писало, що на початку війни Болгарія таємно забезпечила Україну третиною боєприпасів та 40% дизпалива. При цьому через внутрішні політичні розбіжності (нещодавно президент Болгарії назвав «помилкою» можливу передачу Україні снарядів) снаряди передавали таємно.

4 травня 2022 року парламент Болгарії дозволив ремонтувати українську військову техніку на оборонних підприємствах, проте відмовився надати Україні озброєння та боєприпаси.

23 червня болгарський уряд ухвалив два рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги.