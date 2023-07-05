Червоний Хрест не потрапив на лівобережжя Дніпра після підриву Каховської ГЕС. Росія не надала гарантій безпеки

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Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні не потрапила на лівий берег Дніпра після підтоплень від підриву Каховської ГЕС.

Про це розповіла регіональна директорка Аріан Бауер в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

Україна й ООН 8 червня, за два дні після катастрофи, домовилися евакуювати постраждалих з тимчасово окупованих територій лівобережжя Дніпра. МКЧХ та ООН попросили в росії про гарантії безпеки для своїх представників, але та їх досі не надала.

За словами Бауер, місія продовжує переговори, щоб отримати доступ до окупованих населених пунктів.

«Це завжди дуже складно. [...] Ми неодноразово просили надати нам доступ туди та проситимемо надалі», — додала вона. Бауер зазначила, що з перших годин після підриву Каховської ГЕС Червоний Хрест був звʼязку з владою Херсону й області та Миколаєва, щоб допомагати людям.