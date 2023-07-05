У магазинах застосунків користувачам з ЄС не пропонуватимуть аналог Twitter — Threads

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Paul Hanna/Bloomberg

Компанія Meta запускає новий застосунок Threads, який прагне стати аналогом соціальної мережі Twitter. Дата запуску — 6 липня, проте користувачам з Європейського Союзу його не пропонуватимуть у магазинах застосунків.

Про це пише Bloomberg.

Meta чекає на додаткові вказівки щодо Закону про цифрові ринки, нових правил конкуренції ЄС, які регулюють, як великі онлайн-платформи використовують свою владу на ринку. Зараз Європейська комісія обговорює це, очікується, що вона дасть вказівки у вересні.

Застосунок Threads буде обмінюватися даними з Instagram, щоб користувачі могли перенести в нову соціальну мережу назву свого інстаграмного акаунту та знайшли там людей, на яких уже підписані. Саме цей обмін інформацією між платформами накладає більш суворі правила на компанію. Також є питання до монополізації ринку, оскільки Meta надає перевагу власним продуктам.