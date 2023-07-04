Найспекотнішим днем за всю історію спостережень стало 3 липня. Це стосується всього світу

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Національний центр прогнозування навколишнього середовища США зафіксував, що 3 липня у світі було найспекотніший днем за всю історію спостережень.

Про це пише Reuters.

Середня глобальна температура побила попередній рекорд і становила +17,01 °С. Минулий рекорд відбувся у серпні 2016 з позначкою +16,92 °С.

Від спеки потерпають південь США, Китай, а в Північній Африці стовпчик термометра показував близько +50 °С.

Аномально високі температури зареєстрували й в Антарктиді. Температура на українській науково-дослідній станції імені Вернадського на Аргентинських островах нещодавно побила липневий температурний рекорд — +8,7 °С.