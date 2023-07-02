Генштаб: Росія втратила майже 800 окупантів за добу. Яка ситуація на фронті
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Між Силами оборони України та російськими військами за добу відбулося 46 боєзіткнень. За цей час росія втратила 790 окупантів і десять танків.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку росіяни безуспішно наступали в районах Невського та південніше Діброви Луганської області, а на Бахмутському — у районі Богданівки Донецької області.
Російські окупанти також продовжують наступальні дії на Авдіївку та Марʼїнку, але успіху не мають. На Херсонщині й Запоріжжі вони обороняються.
Авіація України за минулу добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу росіян, два по зенітно-ракетних комплексах та один по пункту управління.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, дві станції РЕБ та ще один важливий обʼєкт ворога.
Разом з цим окупанти втратили 20 бойових броньованих машин, 22 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та ще три одиниці спецтехніки.
- Наступальна операція Сил оборони України триває на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Вона має успіхи.
- 26 червня бійці 31 окремої механізованої бригади ЗСУ повернули під контроль України село Рівнопіль у Донецькій області.
- Сили оборони вибили росіян із західного берега каналу Сіверський Донець — Донбас. Військові розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади рф.
- 24 червня Міністерство оборони офіційно повідомило про початок наступу на сході на декількох напрямках одночасно — у напрямку Оріхово-Василівки, Бахмуту, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки. На всіх напрямках є просування вперед.
- Український контрнаступ триває. Сили оборони звільнили вже вісім населених пунктів на півдні: Пʼятихатки, Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Макарівку й Благодатне, а також зайняли кілька позицій під Красногорівкою Донецької області, які були під окупацією з 2014 року.
- 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що прогрес у контрнаступі «повільніший ніж хотілося б». Контрнаступ, за його словами, йде нелегко, тому що росіяни замінували 200 тисяч квадратних кілометрів української території.