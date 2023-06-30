Зеленський підписав закон про доплати військовим і скасування відстрочок
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- Ліза Бровко
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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 9342 про доплати військовим. Тепер військовослужбовці знову щомісячно отримуватимуть додаткову винагороду 30—100 тисяч гривень.
Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Доплату виплачуватимуть на умовах, у сумах та за порядком, встановлених урядом. Водночас доплати строковикам лишили на рівні 6 000 грн на місяць, а курсантам — 2 350 грн на місяць. Теж на умовах, встановлених Кабміном.
У законі № 9342 також йдеться про відпустки для військових: їх даватимуть на термін до 30 днів щорічну та до 10 днів за сімейними обставинами. Курсанти зможуть піти у відпустку до 10 днів взимку та до 20 днів улітку.
Водночас військових, призваних під час мобілізації, не допустять до участі в бойових діях без курсу базової військової підготовки. Термін підготовки — щонайменше місяць.
Норми, яких не було в першому читанні:
Пораненим, яких визнали непридатними до військової служби та зарахували в розпорядження відповідних командирів, дали два місяці виплат за останньою займаною посадою, а з третього місяця до закінчення розпорядження їм нарахують додаткову виплату 20 100 грн за порядком Кабінету міністрів.
Родинам тих, хто загинув внаслідок поранення, передбачена одноразова виплата в сумі 100 тисяч гривень.
Тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти щомісяця надаватимуть додаткову винагороду 100 тисяч гривень. Мінімальний поріг доплати для інструкторів становитиме 15 тисяч гривень.
Також у цьому законі розширили перелік тих, хто може бути призваний до лав ЗСУ під час мобілізації. Відтепер зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.
Раніше військовозобовʼязані могли отримати відстрочку від мобілізації, якщо мають родичів з інвалідністю І або II групи. З цієї ж причини могли звільнитися в запас.
Але тепер людина не служитиме тільки в тому випадку, якщо в родині більше нема кому доглядати за інвалідом.
- З 1 лютого 2023 року в Україні змінили порядок виплат військовим. Вони стали залежати від районів перебування, складності та специфіки виконання бойових чи спеціальних завдань. 100 тисяч отримували ті військові, які були в безпосередній зоні бойових дій. 30 тисяч отримували ті, хто служив у підрозділі, що включений до складу Сил оборони, або в резерві головнокомандувача Збройних сил, не перебував у районі ведення бойових дій, але виконує бойові завдання.
- 10 квітня 2023 року нардепи підтримали поправку в законопроєкт № 8312, яка передбачає повернення доплат по 30 тисяч гривень усім військовим, поліцейським і рятувальникам до кінця воєнного стану. Також передбачається обмежити зарплати топчиновників до 10 мінімальних зарплат. Однак у поправці не вказано, звідки взяти гроші на ці виплати. У МВФ назвали цей законопроєкт «незбалансованим», адже він не визначає джерел фінансування.
- На початку травня керівництво військових та силових структур написало листа до Ради з проханням відкласти ухвалення цього законопроєкту. Натомість вони просять зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, уряду, Генштабу і до кінця травня спільно розробити законопроєкт, який урегулює питання оплати праці захисників.
- 28 червня Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт про доплати військовим.