Зеленський підписав закон про доплати військовим і скасування відстрочок

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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 9342 про доплати військовим. Тепер військовослужбовці знову щомісячно отримуватимуть додаткову винагороду 30—100 тисяч гривень.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Доплату виплачуватимуть на умовах, у сумах та за порядком, встановлених урядом. Водночас доплати строковикам лишили на рівні 6 000 грн на місяць, а курсантам — 2 350 грн на місяць. Теж на умовах, встановлених Кабміном.

У законі № 9342 також йдеться про відпустки для військових: їх даватимуть на термін до 30 днів щорічну та до 10 днів за сімейними обставинами. Курсанти зможуть піти у відпустку до 10 днів взимку та до 20 днів улітку.

Водночас військових, призваних під час мобілізації, не допустять до участі в бойових діях без курсу базової військової підготовки. Термін підготовки — щонайменше місяць.

Норми, яких не було в першому читанні:

Пораненим, яких визнали непридатними до військової служби та зарахували в розпорядження відповідних командирів, дали два місяці виплат за останньою займаною посадою, а з третього місяця до закінчення розпорядження їм нарахують додаткову виплату 20 100 грн за порядком Кабінету міністрів.

Родинам тих, хто загинув внаслідок поранення, передбачена одноразова виплата в сумі 100 тисяч гривень.

Тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти щомісяця надаватимуть додаткову винагороду 100 тисяч гривень. Мінімальний поріг доплати для інструкторів становитиме 15 тисяч гривень.

Також у цьому законі розширили перелік тих, хто може бути призваний до лав ЗСУ під час мобілізації. Відтепер зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

Раніше військовозобовʼязані могли отримати відстрочку від мобілізації, якщо мають родичів з інвалідністю І або II групи. З цієї ж причини могли звільнитися в запас.

Але тепер людина не служитиме тільки в тому випадку, якщо в родині більше нема кому доглядати за інвалідом.