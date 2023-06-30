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Мінекономіки: Прямі збитки України через підрив Каховської ГЕС сягнули $2 мільярдів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Стас Козлюк / «Бабель»

Прямі збитки України через підрив Каховської ГЕС становлять понад $2 мільярди, підрахували в Міністерстві економіки і KSE Institute.

За їхніми даними, збитки через трагедію на Каховській ГЕС такі:

Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, можуть залишитися без питної води люди на півдні Херсонщини й у Криму, також можливе знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. За попередньою інформацією від МВС, 21 людина загинула.