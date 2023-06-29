BBC: «ПВК Вагнера» продовжує набирати бойовиків на війну в Україні — попри заколот

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«Приватна військова компанія Вагнера» досі вербує бойовиків по всій росії — через кілька днів після того, як влаштувала заколот.

Про це повідомляє BBC.

Редакція зателефонувала на понад десять номерів центрів вербування. Усі, хто відповів, підтвердили, що «все як завжди».

Від Калінінграда на заході до Краснодару на півдні ніхто не вірив, що компанію розпускають. У Мурманську жінка зі спортивного клубу «Вікінг» підтвердила, що все ще набирає бійців для війни в Україні: «Так, саме для цього ми набираємо працівників. Якщо хтось хоче піти, їм просто потрібно зателефонувати мені, і ми призначимо день».

Кілька людей, які відповіли на дзвінок, підкреслили, що нові члени підписують контракти саме з «ПВК Вагнера», а не з Міноборони росії.

«Це абсолютно не має стосунку до Міністерства оборони. Ніщо не зупинилося, ми все ще набираємо людей», — сказав представник спортивного клубу «Спарта» у Волгограді.

Кадрові офіси «вагнерівців», які досі працюють і наполягають, що все як завжди. BBC позначило окупований Крим і частини чотирьох окупованих областей України як території росії. bbc.com

«Ми працюємо. Якби щось змінилося, нам би сказали. Але нічого немає», — сказала вербувальниця з Краснодару.

Зарплата «вагнерівця», як і раніше, становить 240 тисяч рублів (понад 100 тисяч гривень, або $2 700) на місяць, контракти підписують на шість місяців.

Досі немає жодних ознак того, що «вагнерівці» перебралися до Білорусі. «Поки що все, як раніше. Нічого не змінилося. Усі, як завжди, їдуть у Молькіно. До навчального центру. Там отримують всю інформацію», — сказала жінка із Саратова, яка набирає бойовиків на війну в Україні.