Апеляція відпустила під нічний домашній арешт сторожа поліклініки, який у Києві 1 червня не відчинив укриття
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Київський апеляційний суд відпустив під нічний домашній арешт сторожа поліклініки № 3 Вадима Мошкіна, який 1 червня під час обстрілу столиці не відчинив укриття.
Про це повідомляє «Суспільне».
За словами адвоката сторожа, підозра є необґрунтованою, оскільки нібито офіційно охоронець не мав би відкривати сховище:
«Є наказ, що Мошкін зобовʼязаний відкривати сховище, але з цим наказом його ніколи не ознайомлювали. Також не було враховано і швидкість подій. Всього у Мошкіна було 5 хвилин на відкриття дверей. Він спочатку не почув тривоги. Адміністрація ніяк не організувала приміщення, аби він почув тривогу», — пояснив адвокат.
Сам Вадим Мошкін свою провину визнав: «Я маю відповідати за те, що сталося. Зараз такий час, що не можна бути стороннім».
3 червня суд арештував Мошкіна, а першу заступницю голови Деснянської РДА Ірину Алексеєнко, керівника поліклініки Олега Шугалевича та його заступника з технічних питань Василя Десика відправили під домашні арешти. Тоді Офіс президента пообіцяв розібратись, чому охоронця покарали суворіше за керівників поліклініки.
- 1 червня росія обстрілювала Київ «Іскандерами». У Деснянському районі загинули троє людей, зокрема одна дитина — вони не змогли потрапити в укриття в поліклініці № 3, бо двері були зачинені. Через це КМДА заявила, що відтепер усі укриття будуть постійно відчинені (однак це не перша така обіцянка).
- Після цього у країні почались масові перевірки укриттів. 23 червня на засіданні Ради національної безпеки і оборони визнали незадовільним стан сховищ у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, містах Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві та ухвалили низку рішень.