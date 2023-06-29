Апеляція відпустила під нічний домашній арешт сторожа поліклініки, який у Києві 1 червня не відчинив укриття

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Київський апеляційний суд відпустив під нічний домашній арешт сторожа поліклініки № 3 Вадима Мошкіна, який 1 червня під час обстрілу столиці не відчинив укриття.

Про це повідомляє «Суспільне».

За словами адвоката сторожа, підозра є необґрунтованою, оскільки нібито офіційно охоронець не мав би відкривати сховище:

«Є наказ, що Мошкін зобовʼязаний відкривати сховище, але з цим наказом його ніколи не ознайомлювали. Також не було враховано і швидкість подій. Всього у Мошкіна було 5 хвилин на відкриття дверей. Він спочатку не почув тривоги. Адміністрація ніяк не організувала приміщення, аби він почув тривогу», — пояснив адвокат.

Сам Вадим Мошкін свою провину визнав: «Я маю відповідати за те, що сталося. Зараз такий час, що не можна бути стороннім».

3 червня суд арештував Мошкіна, а першу заступницю голови Деснянської РДА Ірину Алексеєнко, керівника поліклініки Олега Шугалевича та його заступника з технічних питань Василя Десика відправили під домашні арешти. Тоді Офіс президента пообіцяв розібратись, чому охоронця покарали суворіше за керівників поліклініки.