Прокуратура перевіряє одеського ексвоєнкома Борисова за трьома статтями

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Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону перевіряє факти можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень колишнім одеським воєнкомом Євгеном Борисовим.

Про це пише Офіс генпрокурора України.

Слідство перевіряє інформацію з медіа про майно родини Борисова за кордоном на суму понад 196 мільйонів гривень. До Іспанії, Молдови, Румунії та Туреччини направили запити про міжнародну правову допомогу.

Також слідчі встановлюють, чи дійсно посадовець був на лікуванні за кордоном, чи в такий спосіб ухилявся від військової служби.

Прокуратура допитала понад 30 свідків, провела 11 обшуків, 17 оглядів, направила більше ніж сотню запитів до органів держвлади, підприємств, установ та організацій, провела три податкові перевірки діяльності членів родини Євгена Борисова.