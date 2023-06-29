FT: ЄС запропонує Україні двосторонні домовленості про безпеку. Гарантами стануть Франція, Німеччина, Британія і США

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Reuters / «Бабель»

Європейський Союз готується запропонувати Україні мабутні гарантії безпеки, а лідери блоку планують узгодити свої довгострокові зобовʼязання на тлі війни й зростання нестабільності в росії.

Про це пише Financial Times.

Франція, Німеччина, Велика Британія та США очолили зусилля щодо двосторонніх домовленостей про безпеку. Вони дозволять забезпечити Україну довгостроковим фінансуванням, військовими поставками, навчанням і розвідувальною інформацією.

За даними FT, цю декларацію розробила Франція, яка хоче надіслати «дуже чіткий політичний сигнал» Україні та росії. Одне із джерел газети додало, що такі гарантії показують зацікавленість ЄС у ширшій системі безпеки, розробленій для захисту України, а не тільки тій, яка буде на стороні НАТО під керівництвом США.

Водночас майбутні гарантії безпеки викликали опір з боку Ірландії, Мальти та Австрії, нейтральних держав ЄС, які хочуть більше деталей про те, що такі гарантії передбачають.

Утім, у попередній заяві лідерів ЄС йдеться, що їхні країни «готові зробити внесок разом із партнерами у майбутні гарантії Україні щодо безпеки, що допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації».