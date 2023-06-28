Верховна Рада ухвалила законопроєкт про доплати військовим

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Олександр Корнієнко / Facebook

Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроєкт про доплати військовим. Цей документ пройшов перше читання 30 травня цього року.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Як і в першому читанні, військовослужбовцям щомісячно платитимуть додаткову винагороду у 30—100 тисяч гривень. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених урядом.

Доплати строковикам лишили 6 000 грн на місяць, а курсантам — 2 350 грн на місяць. Теж на умовах, встановлених Кабміном.

Відпустки для військових дають на термін до 30 днів щорічної та до 10 днів за сімейними обставинами. Курсанти зможуть піти у відпустку до 10 днів взимку та до 20 днів влітку.

Військових, яких призвали під час мобілізації, не допустять до участі в бойових діях без курсу базової військової підготовки. Мінімальний термін такої підготовки — не менше одного місяця.

Норми, яких не було в першому читанні:

Пораненим, яких визнали непридатними до військової служби та зарахували у розпорядження відповідних командирів, дали два місяці виплат за останньою займаною посадою, а з третього місяця до закінчення розпорядження їм нарахують додаткову виплату 20 100 грн за порядком Кабінету міністрів.

Родинам тих, хто загинув внаслідок поранення, передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень.

Тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти щомісяця надаватимуть додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Мінімальний поріг доплати для інструкторів становитиме 15 тисяч гривень.

Щорічну відпустку строковикам збільшили з 10 до 30 днів, а безперервна відпустка на лікування може тривати не більше 4 місяців. Також строковики зможуть за бажанням переходити на мобілізацію.