Верховна Рада ухвалила законопроєкт про доплати військовим
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- Анна Холоднова
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Олександр Корнієнко / Facebook
Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроєкт про доплати військовим. Цей документ пройшов перше читання 30 травня цього року.
Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Як і в першому читанні, військовослужбовцям щомісячно платитимуть додаткову винагороду у 30—100 тисяч гривень. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених урядом.
Доплати строковикам лишили 6 000 грн на місяць, а курсантам — 2 350 грн на місяць. Теж на умовах, встановлених Кабміном.
Відпустки для військових дають на термін до 30 днів щорічної та до 10 днів за сімейними обставинами. Курсанти зможуть піти у відпустку до 10 днів взимку та до 20 днів влітку.
Військових, яких призвали під час мобілізації, не допустять до участі в бойових діях без курсу базової військової підготовки. Мінімальний термін такої підготовки — не менше одного місяця.
Норми, яких не було в першому читанні:
Пораненим, яких визнали непридатними до військової служби та зарахували у розпорядження відповідних командирів, дали два місяці виплат за останньою займаною посадою, а з третього місяця до закінчення розпорядження їм нарахують додаткову виплату 20 100 грн за порядком Кабінету міністрів.
Родинам тих, хто загинув внаслідок поранення, передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень.
Тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти щомісяця надаватимуть додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Мінімальний поріг доплати для інструкторів становитиме 15 тисяч гривень.
Щорічну відпустку строковикам збільшили з 10 до 30 днів, а безперервна відпустка на лікування може тривати не більше 4 місяців. Також строковики зможуть за бажанням переходити на мобілізацію.
- З 1 лютого 2023 року в Україні змінили порядок виплат військовим. Вони стали залежати від районів перебування, складності та специфіки виконання бойових чи спеціальних завдань. 100 тисяч отримували ті військові, які перебували в безпосередній зоні бойових дій. 30 тисяч отримували ті, хто служив у підрозділі, що включений до складу Сил оборони або в резерві головнокомандувача Збройних сил, не перебував у районі ведення бойових дій, але виконує бойові завдання.
- 10 квітня 2023 року нардепи підтримали поправку в законопроєкт № 8312, яка передбачає повернення доплат по 30 тисяч гривень усім військовим, поліцейським і рятувальникам до кінця воєнного стану. Також передбачається обмежити зарплати топчиновників до 10 мінімальних зарплат. Однак у поправці не вказано, звідки взяти гроші на ці виплати. У МВФ назвали цей законопроєкт «незбалансованим», адже він не визначає джерел фінансування.
- На початку травня керівництво військових та силових структур написало листа до Ради з проханням відкласти ухвалення цього законопроєкту. Натомість вони просять зібрати робочу групу з представників Верховної Ради, уряду, Генштабу і до кінця травня спільно розробити законопроєкт, який урегулює питання оплати праці захисників.