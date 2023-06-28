Зеленський подав до Ради закон про зміну святкових дат

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Президент Володимир Зеленський подав до Верховної ради закон про зміну дати святкових днів.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Відповідний законопроєкт № 9431 «Про внесення змін до статті 73 Кодексу Законів про працю України» зареєстрували 28 червня. У ньому пропонують зробити:

15 липня Днем Української Державності;

Днем Української Державності; 1 жовтня — Днем захисників і захисниць України;

— Днем захисників і захисниць України; Різдво Христове відзначати 25 грудня.

У День Української Державності вшановують памʼять князя Київського Володимира Великого, а День захисників та захисниць України повʼязаний із Днем Покрови Пресвятої Богородиці. Тож їх теж переносять через зміну дати святкування Різдва відповідно до церковного календаря.