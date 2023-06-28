Уряд погодив призначення Германа Сметаніна новим очільником «Укроборонпрому»
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Кабінет міністрів України схвалив призначення Германа Сметаніна новим генеральним директором «Укроборонпрому» замість Юрія Гусєва.
Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.
Перед новим очільником «оборонки» поставили три головні завдання — наростити виробництво боєприпасів та військової техніки, побудувати ефективну антикорупційну інфраструктуру і трансформувати концерн.
- 31-річний Герман Сметанін три роки тому став директором Харківського бронетанкового заводу, а потім — гендиректором заводу ім. Малишева у Харкові. До цього він працював на Львівському бронетанковому, був директором з виробництва на заводі імені Малишева. Загалом теперішній гендиректор «Укроборонпрому» має девʼять років виробничого досвіду.
- 27 червня президент Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора «Укроборонпрому».
- Днями «Укроборонпром» визнав проблеми з ракетною програмою. Тоді ж медіа почали писати, що концерн отримає нового керівника.
- Роботу «Укроборонпрому» в інтервʼю «Бабелю» критикував міністр оборони Олексій Резніков. Він говорив, що концерн фактично не готовий працювати в умовах війни.