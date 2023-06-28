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Уряд погодив призначення Германа Сметаніна новим очільником «Укроборонпрому»

Автор:
Ліза Бровко
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Кабінет міністрів України схвалив призначення Германа Сметаніна новим генеральним директором «Укроборонпрому» замість Юрія Гусєва.

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

Перед новим очільником «оборонки» поставили три головні завдання — наростити виробництво боєприпасів та військової техніки, побудувати ефективну антикорупційну інфраструктуру і трансформувати концерн.