Уряд погодив призначення Германа Сметаніна новим очільником «Укроборонпрому»

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Кабінет міністрів України схвалив призначення Германа Сметаніна новим генеральним директором «Укроборонпрому» замість Юрія Гусєва.

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

Перед новим очільником «оборонки» поставили три головні завдання — наростити виробництво боєприпасів та військової техніки, побудувати ефективну антикорупційну інфраструктуру і трансформувати концерн.