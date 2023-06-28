Президент Литви прибув до Києва. Він обговорить із Зеленським липневий саміт НАТО

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У День Конституції України президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва для зустрічі з колегою Володимиром Зеленським.

Президенти Литви й України обговорять порядок денний саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі.

Також Гітанас Науседа візьме участь в урочистих заходах з річниці українського державного свята.