Twitter збільшив до 25 тисяч ліміт символів для передплатників Blue
- Автор:
- Софія Телішевська
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Videvo
Соцмережа Twitter дозволила користувачам підписки Blue публікувати дописи на 25 тисяч символів, пише TechCrunch.
У лютому 2023 року Twitter збільшив ліміт до 4 тисяч символів, а у квітні — до 10 тисяч.
За керівництва Джека Дорсі компанія збільшила ліміт лише одного разу — зі 140 до 280 символів, що спричинило негативну реакцію користувачів.
Медіакомпанія також надала можливість передплатникам Blue завантажувати довші відео.
- 6 листопада 2022 року соцмережа Twitter запустила функцію передплати, яка дозволить користувачам отримати галочку верифікації. Вона коштує $7,99. Twitter Blue коштує $11 на місяць. Його передплатники мають пріоритет у пошуку, згадках і відповідях. Twitter каже, що використовує цей сервіс як джерело доходу, а також для боротьби зі спамом і ботами. Спочатку передплата коштувала $8 для користувачів Android і $11 для власників смартфонів на iOS, але 19 січня Twitter урівняв вартість Twitter Blue для всіх.
- 13 квітня 2023 року Ілон Маск заявив, що користувачі Twitter зможуть пропонувати своїм передплатникам підписку на контент, зокрема на довгі тексти та багатогодинні відео. Щодо синіх галочок, які дозволяють писати довгі твіти та монетизувати контент, їхня безкоштовна версія почала зникати 20 квітня.
- Twitter не повідомляє, скільки людей вже вирішили підписатися, але компанія Sensor Tower підрахувала, що в березні 2023 року передплату оформили майже 386 тисяч користувачів застосунку. Загалом соцмережею користуються приблизно 300 мільйонів людей.