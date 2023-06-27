«Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд за маршрутом Київ — Львів

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НАБУ

«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд № 191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом Київ — Львів через високий попит.

Про це пише пресслужба національного перевізника.

Поїзд вирушатиме з Києва у «пікові» дати: 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня о 07:05. До Львова він прибуватиме о 14:49. У зворотному напрямку потяг виїжджатиме 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.

У новому поїзді є кондиціонер, кнопка виклику провідника та сигналізація всередині купе. Квитки вже доступні в застосунку «Укрзалізниці», в чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

Додатковий поїзд також стане зручною опцією для пересадки пасажирів з Дніпра, Запоріжжя та Харкова.