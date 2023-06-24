У Кремлі заявили, що справу щодо Пригожина закривають, він поїде до Білорусі

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У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо власника «Приватної військової компанії Вагнера» Євгенія Пригожина.

Про це ввечері 24 червня заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, «ПВК Вагнера» піде у свої польові табори, а сам Пригожин поїде до Білорусі, що він там робитиме — невідомо.

«Бійці «ПВК Вагнера», які не взяли участь у ситуації з Євгеноієм Пригожиним, матимуть змогу укласти договори з Міноборони. Решту бійців не будуть переслідувати. Кримінальну справу щодо засновника ПВК Євгенія Пригожина припинять, і сам він поїде до Білорусі», — заявив Пєсков.

23 червня ФСБ відкрила справу щодо Пригожина за статтею 279 кримінального кодексу — «за фактом організації збройного заколоту», йому загрожувало покарання у вигляді вʼязниці від 12 до 20 років.