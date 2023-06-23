Україна влітку отримає від Rheinmetall ще 20 Marder

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Німецький концерн Rheinmetall цього літа планує постачити в Україну ще 20 бойових машин піхоти Marder.

Про це пише Welt із посиланням на графік виконання замовлення від компанії.

Загалом Україна отримає 60 Marder: 40 зі складу Rheinmetall і 20 зі складу Бундесверу. За останні заплатить уряд Німеччини.

Концерн пропонує Україні ще 60 БМП, робота над якими триває в Нижній Саксонії та Гессені. Rheinmetall запевняє, що на місяць будуть готові по десять Marder.