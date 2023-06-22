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ПАРЄ ухвалила резолюцію на підтримку мирного плану Зеленського

Автор:
Анна Холоднова
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Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr

Парламентська асамблея Ради Європи 22 червня прийняла резолюцію на підтримку мирного плану президента України Володимира Зеленського, повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Марія Мезенцева.

Резолюція має назву «Політичні наслідки агресії рф проти України». Мезенцева оприлюднила деякі її пункти, а саме:

За словами Мезенцевої, окремо ПАРЄ визнає намір росії підірвати Запорізьку АЕС.

Що таке «українська формула миру» від президента Зеленського:

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року у виступі перед учасниками саміту G20 на Балі представив «українську формулу миру». Ось що вона передбачає:

19 січня Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію про створення спецтрибуналу, а вже 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно проголосувала за створення Спеціального міжнародного трибуналу для розгляду злочинів росії проти України.

Україна наполягає на Міжнародному спецтрибуналі, до складу якого входили б іноземні судді, а в його створенні брала б участь ООН.

Україна, Євросоюз, Міжнародний кримінальний суд і уряд Нідерландів започаткували роботу діалогової групи, яка має забезпечити підтримку розслідувань міжнародних злочинів в Україні, а США почали співпрацю з обʼєднаною слідчою групою (JIT) з розслідування тяжких міжнародних злочинів росії в Україні.