Міністр оборони Британії Бен Воллес виходить з перегонів на посаду голови НАТО
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на запитання журналіста The Economist про очільництво ним НАТО відповів, що цього не станеться.
Тобто британський міністр заявив, що виходить з перегонів на посаду голови Альянсу, тоді як минулого місяця Воллес говорив так: «Це робота, яку я хотів би. Але я також люблю роботу, яку виконую зараз».
The Economist припускає, що все ж Воллесу не вдалося отримати підтримку ключових союзників, хоч він і здобув популярність у східному фланзі Альянсу завдяки лідерству у постачанні зброї Україні.
- Президент США Джо Байден назвав Бенна Воллеса «дуже кваліфікованим» для посади під час зустрічі з прем’єр-міністром Ріші Сунаком у Вашингтоні.
- Однак вважаєтсья, що США наполягають, аби чинний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг залишився на посаді ще на один рік. Видання Financial Times писало, що лідери НАТО також схиляються до продовження терміну повноважень Єнса Столтенберга. В альянсі виникли труднощі з пошуком кандидата, який задовольнив би всіх 31 члена альянсу.