Світовий банк надасть Україні додаткові $1,75 мільярда на екстрену допомогу й відновлення
- Автор:
- Анна Холоднова
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Giorgio Trovato / Unsplash
Група Світового банку 21 червня оголосила про надання додаткової підтримки Україні на суму $1,75 мільярда.
Це фінансування складається з гарантованої Великою Британією позики Світового банку на суму $500 мільйонів, гранту від США на суму $1,25 мільярда і ще одного гранту на $15 мільйонів від Фінляндії.
Гроші нададуть у рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE)». Їх витратять на підтримку охорони здоровʼя, освіти, виплату пенсій, програму соціальної допомоги та зарплату працівників, що надають основні державні послуги.
Кошти перекажуть уряду України після того, як Світовий банк отримає підтвердження про здійснення узгоджених витрат.
- Перед цим Світовий банк виділив $132 мільйони на сільське господарство, €189,32 мільйона на зарплати українським держслужбовцям і вчителям, $1,25 мільярда на потреби у сфері охорони здоровʼя, освіти та рятувальних служб і $200 мільйонів на відновлення інфраструктури.
- Світовий банк уже мобілізував близько $35 мільярдів екстреного фінансування на підтримку українців. Донорами виступили США, Японія, Сполучене Королівство, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція, Данія, Австрія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Латвія, Ісландія та Бельгія.