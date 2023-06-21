Віталій Кличко заявив про політичний тиск на столичну владу і на нього особисто

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Пресслужба КМДА

Мер Києва Віталій Кличко заявив про широкомасштабну кампанію з дискредитації столичної влади та його особисто.

Про це він заявив у відеозверненні 21 червня.

«Хотів би коротко висловитися щодо ситуації, яка нині розгортається в столиці. Відбувається шквальна кампанія з дискредитації столичної влади і мене особисто. Безкінечні обшуки, що паралізують роботу департаментів і служб міста. У воєнний час вносять хаос в управління столицею. Не дають належно працювати ключовим підприємствам критичної інфраструктури. По кілька разів приходять по одну й ту ж документацію», — заявив Кличко.

Як приклад — цілодобовий домашній арешт для керівника Департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука (у справі про закриті укриття). Кличко заявив, що було прохання про запобіжний захід для Ткачука, яке дозволило б йому виїжджати на місця ліквідації надзвичайних ситуацій, але суд це відхилив.

Натомість Кличко заявив, що «жоден з голів районів, які відповідальні за облаштування укриттів і є балансоутримувачами та розпорядниками коштів, не постраждав». Він натякає, що це спланована акція центральної влади, а голови райдержадміністрацій перебувають у вертикалі центральної влади.