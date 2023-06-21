У «Дії» зʼявилася ще одна військова облігація — «Нова Каховка»
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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У застосунку «Дія» вже доступна нова військова облігація, названа на честь Нової Каховки.
Про це пише пресслужба Мінцифри.
Щоб реінвестувати гроші в нову облігацію потрібно в «Дії» її обрати, також обрати партнера й кількість, а потім підписати й оплатити будь-якою банківською карткою. Поруч із вашими документами військова облігація зʼявиться за три дні.
Прибуток вкладникам надішлють першого травня наступного року з процентною ставкою 18,2%.
Як зазначає Мінцифри, сьогодні всі, хто купив облігацію «Маріуполь» у «Дії», отримають виплати — суму вкладу та відсоток.
- 3 жовтня 2022 року в застосунку «Дія» зʼявилася можливість придбати військові облігації. Їхня вартість стартує від 900 гривень.
- 2 листопада 2022 року в «Дії» стала доступна військова облігація «Бердянськ», а 4 листопада зʼявилася військова облігація, присвячена тимчасово окупованому Енергодару.
- 5 квітня в «Дії» зʼявилася військова облігація «Ялта». Її можна купити без комісії, а податок з отриманого доходу сплачувати не потрібно.