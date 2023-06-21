Байден назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна диктатором одразу після американо-китайських переговорів

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Президент США Джо Байден назвав президента Китаю Сі Цзіньпіна диктатором одразу після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіну, спрямованого на послаблення напруженості між країнами.

Про це пише BBC News.

Президент Байден сказав, що китайський лідер був збентежений нещодавньою напруженістю навколо китайської повітряної кулі-шпигуна, яка злетіла з курсу над США.

«Це велика ганьба для диктаторів. Коли вони не знали, що сталося», — заявив Джо Байден.