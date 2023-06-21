Байден назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна диктатором одразу після американо-китайських переговорів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент США Джо Байден назвав президента Китаю Сі Цзіньпіна диктатором одразу після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіну, спрямованого на послаблення напруженості між країнами.
Про це пише BBC News.
Президент Байден сказав, що китайський лідер був збентежений нещодавньою напруженістю навколо китайської повітряної кулі-шпигуна, яка злетіла з курсу над США.
«Це велика ганьба для диктаторів. Коли вони не знали, що сталося», — заявив Джо Байден.
- У неділю, 18 червня, розпочався перший візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до Китаю. Візит мав відбутися в лютому, але тоді його відклали через китайську шпигунську кулю, що залетіла на територію США.
- Після переговорів Сі Цзіньпін заявив, що США і КНР досягли прогресу» з низки питань. Свої висновки після візиту зробив і держсекретар Блінкен.
- Блінкен — найбільш високопоставлений американський чиновник, який приїхав до Китаю з візитом після вступу на посаду президента Джо Байдена. Востаннє державний секретар США відвідував цю країну ще у 2018 році, тоді цю посаду обіймав Майк Помпео.