Reuters: Київ обговорює із західними виробниками зброї створення заводу в Україні
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters
Україна веде переговори із західними виробниками зброї щодо збільшення виробництва, зокрема, безпілотників, і може укласти угоди найближчими місяцями.
Про це агентству Reuters сказав заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.
За його словами, Київ веде переговори з виробниками з Німеччини, Італії, Франції та країн Східної Європи щодо виробництва зброї в Україні.
«Ми ведемо з ними дуже детальні дискусії. І ми впевнені, що у нас будуть підписані контракти протягом наступних кількох місяців», — заявив Боєв.
У травні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом з британською оборонною компанією BAE Systems працює над створенням української бази для виробництва та ремонту зброї — від танків до артилерії. Угоду ще не підписали.
«Майбутнє стримування агресії вимагатиме потужної оборонної промисловості України, сильних українських Збройних сил», — сказав Боєв.
На Паризькому авіашоу 19 червня Боєв звернувся до виробників безпілотників — від великих міжнародних оборонних фірм до невеликих постачальників. Із якими саме компаніями він зустрічався, заступник міністра не уточнив.
«Ми обговорюємо різні рівні співпраці. І деякі компанії кажуть, що вони готові прийти, інвестувати і виробляти безпілотники», — сказав він.
Високопоставлене джерело в європейській оборонній промисловості, яке побажало залишитися анонімним, повідомило, що європейські правила та стандарти щодо тестування безпілотників можуть ускладнити угоди на виробництво та тестування безпілотників в Україні.
Але Боєв сподівається, що країна зможе залучити іноземних виробників дронів. За його словами, український уряд може запропонувати їм суттєву підтримку.
«Ми вважаємо, що справа лише в тому, щоб справді досягти результатів», — підсумував Боєв.
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