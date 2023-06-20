Очільник ГУР Кирило Буданов: Росіяни замінували охолоджувач на Запорізькій АЕС
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Пресслужба ГУР Міноборони України
Російська армія замінувала ставок-охолоджувач на Запорізькій атомній електростанції.
Про це очільник розвідки Кирило Буданов заявив в етері телемарафону 20 червня.
«Станом на зараз певна загроза для АЕС існує, адже вона як перебувала, так і перебуває під окупацією. Знищивши греблю, вони зруйнували нормальний доступ до охолоджувачів, які працюють на АЕС. Найстрашніше, що за цей час Запорізька атомна електростанція була додатково замінована — замінували саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, велика вірогідність того, що будуть значні проблеми», — заявив Кирило Буданов.
Також він розповів деталі підриву Каховської ГЕС уночі 6 червня. Так, російське командування за пів години до цього по радіомережі вийшло на підрозділ, який був на Каховській ГЕС, і наказало дуже швидко зібратись і покинути територію. Тоді ж на ГЕС прибула група спецпризначення — «і після цього відбулось що відбулось».
Крім цього, за словами Буданова, усі підрозділи російських військ, які були поруч із ГЕС, насправді не знали про запланований підрив, їх це застало зненацька.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. Через підрив ГЕС загинули щонайменше 17 людей, 31 людина вважається зниклою безвісти. Кількість загиблих на окупованому лівобережжі Херсонщини невідома.