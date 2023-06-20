Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук отримав підозру у справі щодо укриттів

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«Вечірній Київ»

Слідче управління Нацполіції у Києві вручило підозру директору Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роману Ткачуку.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Ткачука підозрюють у неналежному виконанні службових обовʼязків щодо сховищ та укриттів та трагедії в Деснянському районі столиці, коли внаслідок російських обстрілів 1 червня загинули люди.

Правоохоронці вручили підозру Роману Ткачуку на робочому місці. Наразі визначається запобіжний захід. У КМДА зазначили, що Роман Ткачук та Департамент муніципальної безпеки співпрацює зі слідством та надає доступ до необхідної документації.

«Вечірній Київ»

Роман Ткачук працює рятувальником близько 17 років. У 2018 році він очолив управління з питань цивільного захисту КМДА. Має відзнаку МНС України «За відвагу в надзвичайній ситуації» ІІ ступеня, відзнаку МНС України «За відвагу в надзвичайній ситуації» І ступеня, почесну відзнаку Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та МНС України «Честь і слава». Наразі, під час воєнного стану, Департамент муніципальної безпеки підпорядкований КМВА.

Поліціянти встановили причетність ще одного чиновника до загибелі людей біля укриття.