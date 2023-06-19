ВАКС арештував колишнього заступника міністра Василя Лозинського у справі про хабар у $400 тисяч

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Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому заступнику міністра інфраструктури Василю Лозинському й арештував його з правом на заставу в 5 мільйонів гривень.

Суд рішення ухвалив 19 червня.

Якщо Лозинський внесе заставу, суд його відпустить і покладе наступні обовʼязки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

не відлучатися зі Львова без дозволу слідчого;

повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання всі паспорти;

носити електронний браслет.

21 січня 2023 року стало відомо, що Василя Лозинського затримали — він отримав хабар у $400 тисяч на закупівлі генераторів. Наступного дня Лозинського звільнили, а потім відправили під домашній арешт.