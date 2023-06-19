ВАКС арештував колишнього заступника міністра Василя Лозинського у справі про хабар у $400 тисяч
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому заступнику міністра інфраструктури Василю Лозинському й арештував його з правом на заставу в 5 мільйонів гривень.
Суд рішення ухвалив 19 червня.
Якщо Лозинський внесе заставу, суд його відпустить і покладе наступні обовʼязки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися зі Львова без дозволу слідчого;
- повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
- здати на зберігання всі паспорти;
- носити електронний браслет.
21 січня 2023 року стало відомо, що Василя Лозинського затримали — він отримав хабар у $400 тисяч на закупівлі генераторів. Наступного дня Лозинського звільнили, а потім відправили під домашній арешт.
- 17 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід Василю Лозинському і відправила його в СІЗО, а 21 березня його знову відправили під цілодобовий домашній арешт.