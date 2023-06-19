МЗС: Українські дипломати не мають прямого звʼязку з військовополоненими в Угорщині. Остання ігнорує спроби України почати діалог

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Reuters

Українським дипломатам не вдалося протягом останніх днів встановити прямий контакт із 11 військовополоненими, яких Угорщина вивезла з росії без відома України або міжнародних правозахисних організацій.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, та інформація від родичів, які змогли побачитися з полоненими українцями, свідчить, що слова Угорщини про нібито вільний статус українських військових, не відповідають дійсності.

МЗС стверджує, що вони фактично утримуються в ізоляції без доступу до відкритих джерел інформації, а їхнє спілкування з родичами відбувається в присутності третіх осіб. Їм також відмовляють у встановленні контакту з посольством України.

«Спроби української сторони налагодити конструктивний діалог з угорської владою офіційними дипломатичними каналами, на жаль, ігноруються. Такі дії Будапешту ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини. Крім того, вони можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод», — наголосив Олег Ніколенко.

Міністерство закордонних справ України вчергове звернулося до Угорщини, вимагаючи негайно допустити українського консула до військовополонених, щоб він оцінив їхній фізичний та психологічний стан, розповів їхні права та надав термінову консульську допомогу.